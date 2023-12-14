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بابا الفاتيكان يجدد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة

بابا الفاتيكان يجدد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة
الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

جدد بابا الفاتيكان فرنسيس، دعوته إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة" الذي يتعرض لعدوان صهيوني مدمر منذ أكثر من شهرين.

العالم_فلسطين

وقال الزعيم الروحي للمسيحيين الكاثوليك، في كلمة خلال الجلسة العامة لأيام الأربعاء، "أجدد ندائي للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني فوري، فالمنطقة تشهد آلاما كثيرة".

وناشد البابا "كافة الأطراف المعنية" لمواصلة المفاوضات، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى "أهالي غزة المنهكين والمحتاجين حقا".

كما دعا البابا إلى "إطلاق سراح جميع الأسرى".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 18 ألف شهيد و50 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".

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