ترکیا: امریکا هي التي تقف في الطريق بين مجزرة غزة والهدنة

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قال فيدان في مؤتمر صحفي في باكو: "نتوقع ألا تعرقل امریکا بعد الآن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. في الوقت الحالي، الشيء الوحيد الذي يحول بين المذبحة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار هو الولايات المتحدة".

ووفقا له، فإن أنقرة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الهجمات على الفلسطينيين وبدء عملية السلام.

وأشار فيدان إلى أن نتائج التصويت على القرار في مجلس الأمن الدولي تظهر لأولئك الذين يدعمون إسرائيل، أن المجتمع الدولي ملتزم بإنهاء الصراع في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال ياسين أكرم سريم، نائب وزير الخارجية التركي، إن "ما نحتاج إليه في غزة ليست هدنة إنسانية مؤقتة، بل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وفي وقت سابق، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك إطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط مسبقة.