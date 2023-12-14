الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الاحتلال يستهدف الصحفيين في جنين بقنابل الغاز

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

جنین (العالم) 2023.12.14 – استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للصحفيين في مخيم جنين بقنابل الغاز، ما حال دون إتمام الصحفيين لتغطيتهم حول ما يجري لمستشفى الشفاء المستشفى الوحيد الخاص بالولادة في جنين.

العالمخاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضحت الزميلة راية عروق أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للصحفيين في مخيم جنين.

وأكدت أن قوات الاحتلال فرضت حصارا على مستشفى الشفاء المستشفى الوحيد الخاص بالولادة في جنين، واستهدفته بقنابل بقنابل الغاز والرصاص الحي.

وقالت إنه وحسب وزاره الصحة وصل 11 شهيدا منذ ثلاثه أيام إلى المستشفيات، حيث عمليات اقتحام الاحتلال لمخيم جنين مستمرة، فيما لا زالت الإصابات تصل إلى مستشفيات المدينة.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ولليوم الثالث يعرقل حركة سيارات الإسعاف عند نقلها لهذه الإصابات ولا يسمح لأحد الدخول إلى هذا المخيم، فيما هناك قصف عنيف داخل المخيم، حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام أكثر من 100 منزل.

ولم تسمح شدة الغازات المسيلة للدموع من مواصلة مراسلتنا وسائر الصحفيين المتواجدين في المكان تغطيتهم، حيث انسحبوا من المكان، بينما كانت تنتابهم موجة من السعال.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

قوات الاحتلال تنسحب من مخيم جنين

1400 جندي اسرائيلي يتورطون في جنين العصية علی الانكسار

جثامين الشهداء لاتزال في الثلاجات بسبب استمرار محاصرة جنين

شهيدان أحدهما طفل و10 إصابات بعدوان الاحتلال على جنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف