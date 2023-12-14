شاهد.. الاحتلال يستهدف الصحفيين في جنين بقنابل الغاز

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضحت الزميلة راية عروق أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للصحفيين في مخيم جنين.

وأكدت أن قوات الاحتلال فرضت حصارا على مستشفى الشفاء المستشفى الوحيد الخاص بالولادة في جنين، واستهدفته بقنابل بقنابل الغاز والرصاص الحي.

وقالت إنه وحسب وزاره الصحة وصل 11 شهيدا منذ ثلاثه أيام إلى المستشفيات، حيث عمليات اقتحام الاحتلال لمخيم جنين مستمرة، فيما لا زالت الإصابات تصل إلى مستشفيات المدينة.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ولليوم الثالث يعرقل حركة سيارات الإسعاف عند نقلها لهذه الإصابات ولا يسمح لأحد الدخول إلى هذا المخيم، فيما هناك قصف عنيف داخل المخيم، حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام أكثر من 100 منزل.

ولم تسمح شدة الغازات المسيلة للدموع من مواصلة مراسلتنا وسائر الصحفيين المتواجدين في المكان تغطيتهم، حيث انسحبوا من المكان، بينما كانت تنتابهم موجة من السعال.

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