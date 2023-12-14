بوتين: الولايات المتحدة أخذت تضعف كقوة عالمية

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وأضاف الرئيس بوتين: "نحن على استعداد لبناء علاقات معها. نعتقد أن الولايات المتحدة دولة مهمة وضرورية في العالم. لكن هذه السياسة الإمبراطورية المطلقة، تعيق هذه الدولة. لأنه في الوعي العام الأمريكي، يجب أن يتصرفوا مثل دولة إمبراطورية".

وأوضح الرئيس بوتين، قائلا: "لو اتفقت النخب الأمريكية حول أمر ما أو تنازلت في شيء ما، فسينظر الناخبون إلى ذلك على أنه فشل أو فجوة، ولذلك تضطر الولايات المتحدة إلى التصرف بهذه الطريقة.. وفي وقت سابق، قال بوتين إن واشنطن تبذل جهودا كبيرة لاحتواء منافسيها وزعزعة استقرارهم، لأن الولايات المتحدة أخذت تضعف كقوة عظمى عالمية وتفقد مكانتها ومواقعها السابقة.