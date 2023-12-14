بالفيديو.. القسام وسرايا القدس يكبدون الاحتلال خسائر فادحة بعدة محاور

العالم – خاص بالعالم

واستمرت الاشتباكات في الشجاعية والزيتون والشيخ رضوان وجباليا وخان يونس، حيث اعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط في سلاح المدرعات وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك بجنوب غزة غداة مقتل عشرة ضباط وجنود بينهم قائدا كتيبتين في كمين بحي الشجاعية.

في الاثناء قال مستشفى سوروكا في بئر السبع إنه استقبل عشرات الجنود الجرحى خلال الساعات الــ24 الماضية.

وفي ضوء ارتفاع عدد قتلها جيش الاحتلال أقر عسكريون بوجود انتقادات في صفوف الجيش أن القتال في قطاع غزة لا يسير على ما يرام، ويتعين القتال بطريقة أكثر أمانا للجنود عبر الدبابات والطائرات.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد أن المعركة في قطاع غزة تقترب من نهايتها المشرفة بفعل الصمود الأسطوري للمقاومة.

ويأتي هذا الإعلان بينما تخوض كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل فلسطينية أخرى معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة خاصة في المحورين الشرقي والشمالي لمدينة خان يونس، ومحوري مخيم جباليا وحي الشجاعية شمالي قطاع غزة.

وتصاعدت حدة الاشتباكات حيث استهدف مجاهدوا القسام آليات جنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خان يونس وفي حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأكدت القسام أن مقاتليها استهدفوا سبع دبابات وناقلتي جند إسرائيليتين في محوري شرق وشمال خان يونس جنوبي القطاع، كما تم تدمير ناقلة جند بشكل كامل شرق المدينة.

كما تمكن مقاتلوها بالشراكة مع مقاتلي سرايا القدس وسط قطاع غزة من إيقاع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا في كمين محكم والاشتباك معهم من مسافة صفر، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وبعدها دكت مدفعية القسام وسرايا القدس المنطقة بقذائف الهاون.

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