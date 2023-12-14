نيوزويك: خسائر المدنيين بغزة عرضت 'إسرائيل' للإدانة في جميع أرجاء العالم + فيديو

العالم – خاص بالعالم

تواصل آلة الحرب الإسرائيلية جرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة وسط إدانات دولية واسعة.. حيث كتبت مجلة نيوزويك الأميركية في تقرير لها: إن الخسائر في صفوف المدنيين باتت القضية المركزية في الحرب التي يشنها الكيان على قطاع غزة، مما عرضها للإدانة في جميع أرجاء العالم مشيرة إلى أن أبرز الإدانات جاءت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن اللذين اتفقا بأن عدد الضحايا في غزة 'مذهل وكبير جدا'.

نيوزويك أشارت أيضا إلى أن العدد الكبير في الشهداء الفلسطينيين أثار اتهامات بارتكاب الكيان الإسرائيلي جرائم حرب، بل وحتى إبادة جماعية، 'على افتراض أن المدنيين يتم استهدافهم عمدا'.

ورغم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائمها في غزة بذريعة القضاء على المقاومة الفلسطينية لكن المدير السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش كين روث يؤكد أن من الصعب تصديق أن مثل هذا الدمار الواسع النطاق كان لا بد منه لمواجهة ما أسماه التهديد الذي تشكله حماس مشيرا إلى أن وجهة النظر هذه يتقاسمها كثيرون في الحكومة الأميركية.

وعلى ذكر الحكومة الأميركية فقد حثت نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كامالا هاريس البيت الأبيض على أن يظهر المزيد من الاهتمام للأضرار الإنسانية التي لحقت بغزة، وأن يظهر مسؤولية أكبر تجاه الفلسطينيين في القطاع مشيرة إلى إن الوقت قد حان للبدء في إعداد خطط لكيفية التعامل مع ركام الحرب بعد انتهاء القتال.

وصرحت كامالا هاريس قائلة: "يجب على الولايات المتحدة أن تكون 'أكثر صرامة' تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و على البيت الأبيض أن يظهر المزيد من الاهتمام للأضرار الإنسانية التي لحقت بغزة، وأن يظهر مسؤولية أكبر تجاه الفلسطينيين."

وكانت واشنطن قد عبرت لتل أبيب عن مخاوفها حيال سقوط ضحايا مدنيين في غزة، هذا ما أكده المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان صريحا بما يقلقه بشأن بعض الأمور في كيان الاحتلال.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد حذر الكيان المحتل من أنه قد يخسر الدعم الذي يحظى به بسبب القصف العشوائي في غزة.

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