تصاعد العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر و باب المندب + فيديو

العالم – خاص بالعالم

تطورات وأحداث متصاعدة ومتزايدة يشهدها البحر الأحمر ومضيق باب المندب حيث صعدت القوات اليمنية من عملياتها العسكرية ضد السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى المؤانى الإسرائيلية.

مصادر ملاحية عالمية أعلنت أن القوات البحرية اليمنية وجهت إنذارات الخميس لعدد من السفن التي كانت تمر عبر البحر الأحمر وأجبرت بعضها على تغيير مساره والعودة من حيث أتت، بينما قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن البحرية اليمنية أبلغت سفينة بتحويل مسارها نحو ساحل اليمن وأن السفينة المذكورة حولت مسارها بعد إجبارها على ذلك، وتحدثت مصادر ملاحية أن السفينة المذكورة أصبحت في طريقها إلى السواحل اليمنية.

مصدر ملاحي يمني قال لوسائل الإعلام إن القوات اليمنية أجبرت سفينة حاويات كانت متجهة إلى كيان الاحتلال إلى تغيير مسارها وأن السفينة المحتجزة في طريقها للموانئ اليمنية.

وفي إطار التصعيد والاشتباكات أعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية أن صاروخاً أطلق من منطقة تحت سيطرة حركة أنصارالله باليمن أخطأ سفينة بمضيق باب المندب، هذا ولم تعلق البحرية اليمنية على هذه التصريحات التي تطلقها الإدارة الأميركية حول إطلاق صواريخ ومسيرات نحو السفن هناك.

هذا وشهدت الأيام القليلة الماضية العديد من الحوادث في البحر الأحمر حيث احتجزت البحرية اليمنية سفينة إسرائيلية في وقت سابق، كما أمرت العشرات من السفن إلى تغيير مسارها ورفضت السماح لها بالمرور نحو المؤاني الإسرائيلية، وأعلنت القوات اليمنية أنها لا تستهدف إلا السفن المرتبطة بكيان الاحتلال التي لا تمتثل للأوامر والتحذيرات.

المتحدث باسم حركة أنصارالله محمد عبدالسلام أكد خلال تصريحات له على خلفية العمليات في البحر الأحمر والبحر العربي أن بلاده تلقت خلال الأيام والساعات الماضية اتصالات ورسائل عدة من دول فاعلة، أكدت خلالها على دعمها لوقف إطلاق النار في غزة والتزامها بالعمل على إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشددين أنهم ضد توسع الصراع.

وأشار إلى أن اليمن لن تتوانا عن نصرة غزة وتنفيذ تحذيراتها السابقة، وأن اليمن تؤكد على أهمية ترجمة هذه المواقف على أرض الواقع، وسيبقى موقف اليمن مستمرا وثابتا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

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