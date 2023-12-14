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عيد الميلاد يحمل لدى مسيحيي إيران غصة على أهل فلسطين + فيديو

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2023.12.14 – مع نهاية سنة وبداية سنة جديدة عند الأقلية المسيحية في إيران، يبتهل أبناء هذه الطائفة بهذه المناسبة في صلاتهم من أجل المسيحيين في فلسطين، متمنين لهم الخلاص من بطش العدوان عليهم.

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غارات جوية تنهال على السكان، قصف بلا رحمة، شهداء وجرحى في كل مكان، حتى بيوت الله والكنائس لم تسلم وحشيتهم، مما جعل عيد الميلاد في جميع أنحاء العالم في هذه السنة يحمل غصة في قلوب المسيحيين لأهل غزة.

في هذه الأوقات من السنة مع اقتراب عيد الميلاد تتجه جميع الأعين نحو بيت لحم، ويذكر اسمها في جميع الكنائس، ليؤكدوا أنها لم ولن تكن يهودية في يوم من الأيام.

يشكل المسيحيون في إيران أكبر أقلية دينية ويمثلون في البرلمان الإيراني، كما تتجاوز عدد الكنائس في إيران الستين كنيسة موزعة في مدينة أرومية شمال غرب إيران وطهران وإصفهان.

ويستعد المسيحيون في إيران لدخول عامهم الجديد، ولكن قلوبهم مع القدس وبيت لحم ويصلون من أجلهم متمنين لهم الخلاص من بطش العدوان الإسرائيلي عليهم.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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