عيد الميلاد يحمل لدى مسيحيي إيران غصة على أهل فلسطين + فيديو

العالم – خاص بالعالم

غارات جوية تنهال على السكان، قصف بلا رحمة، شهداء وجرحى في كل مكان، حتى بيوت الله والكنائس لم تسلم وحشيتهم، مما جعل عيد الميلاد في جميع أنحاء العالم في هذه السنة يحمل غصة في قلوب المسيحيين لأهل غزة.

في هذه الأوقات من السنة مع اقتراب عيد الميلاد تتجه جميع الأعين نحو بيت لحم، ويذكر اسمها في جميع الكنائس، ليؤكدوا أنها لم ولن تكن يهودية في يوم من الأيام.

يشكل المسيحيون في إيران أكبر أقلية دينية ويمثلون في البرلمان الإيراني، كما تتجاوز عدد الكنائس في إيران الستين كنيسة موزعة في مدينة أرومية شمال غرب إيران وطهران وإصفهان.

ويستعد المسيحيون في إيران لدخول عامهم الجديد، ولكن قلوبهم مع القدس وبيت لحم ويصلون من أجلهم متمنين لهم الخلاص من بطش العدوان الإسرائيلي عليهم.

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