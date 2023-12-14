حزب الله يعلن استهداف 3 مواقع الاحتلال بإصابات محققة على الحدود

العالم-لبنان

ويعود تاريخ الفيديو إلى 11 ديسمبر الجاري، وظهر فيه استهداف بصاروخ موجه لقيادة اللواء 300 – ثكنة شوميرا، بالإضافة إلى استهداف موقع الراهب بصاروخ، بالإضافة إلى تحقيق إصابة مباشرة في موقع راميا.

ويوم أمس، نشر مراسل قناة "المنار" اللبنانية صورا تظهر آلية "متفحمة" تابعة لجيش الاحتلال، "استهدفها حزب الله بصاروخ موجه وقتل وجرح جميع أفرادها".

ويوم أمس، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الولايات المتحدة تقود الجهود من أجل إقامة منطقة عازلة بين "إسرائيل" وحزب الله في جنوب لبنان.

وقالت الصحيفة إن "الأمل يكمن في التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف وموافقة حزب الله - القوة السياسية والعسكرية المهيمنة في لبنان - على سحب قواته من الحدود".