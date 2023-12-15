اميرعبداللهيان يعود الى طهران في ختام زيارته لجنيف

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, ألقى أمير عبداللهيان لدى وصوله إلى جنيف بسويسرا (المقر الأوروبي للأمم المتحدة)، كلمة في حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وفي الليلة نفسها التقى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب.

وفي سياق زيارته إلى جنيف، التقى وزير خارجية الايراني نظراءه وزراء خارجية؛ السعودية فيصل بن فرحان، والأردن أيمن الصفدي، واليابان يوكو كاميكاوا، قبل كلمته في المنتدى العالمي للاجئين.

وفي وقت لاحق، ناقش امير عبداللهيان مع رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بارولين ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح القضايا الثنائية والدولية .

وفي اليوم الأخير من زيارته، ناقش أمير عبد اللهيان أيضًا القضايا ذات الاهتمام مع فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ورابير أحمد خالد، وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق، وأوليفيا رومبا، وزيرة خارجية بوركينا فاسو.