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استشهاد أكثر من 3700 طالب منذ بدء العدوان

استشهاد أكثر من 3700 طالب منذ بدء العدوان
الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن استشهاد 3714 طالبًا، وإصابة 5700 آخرين بجروح في غزة والضفة الغربية المحتلة، منذ بدء العدوان الصهیونی على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

العالم - فلسطين

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى 3679 شهيدًا و5429 جريحًا، فيما استُشهد في الضفة 35 طالبًا وأصيب 271 آخرون، إضافة إلى اعتقال 82. وأشارت إلى أن 209 معلمين وإداريين استشهدوا، وأصيب 619 بجروح في القطاع، كما أصيب اثنان بجروح واعتقل أكثر من 65 في الضفة.

وأضافت أن 278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» تعرضت للقصف والتخريب في غزة، وجرى اقتحام وتخريب 38 مدرسة في الضفة الغربية المُحتلة. وأكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90 بالمئة من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، مشددة على أن الوضع جعل 29 بالمئة من الأبنية المدرسية خارج نطاق الخدمة جرّاء تعرضها لهدم كليّ أو أضرار بالغة، في وقت تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة. ولاتزال الأراضي المُحتلة تُحصي شهداءها وجرحاها جرّاء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 68 يومًا، حيث قارب عدد الشهداء 19 ألفًا، وعدد المصابين 51 ألفًا.

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