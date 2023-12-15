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طروحات سوليفان لمسار العدوان على غزة

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

مستشار الامن القومي الاميركي في تل أبيب محاولا انقاذها من ورطة غزة عبر طرح مهل الزامية للعدوان للحد من الخسائر.

العالم – مع الحدث

على وقع صدمة نتنياهو من تصريحات الرئيس بايدن التي فهم منها رغبة بتغييريه وحكومته التي فشبت في تحقيق أهداف العدوان أمام مقاومة فلسطينية عصية ترى في أي تسوية بعد العدوان الحرب بدونها وهما وسرابا.

فماذا يحمل سوليفان من خطط في زيارته لتل أبيب؟ ما حقيقة المهل الزمنية التي يريد طرحها على نتنياهو؟ هل اقتنع الشريك الاميركي باستحالة تحقيق أهداف العدوان عسكريا وهو يسعى لتحقيقها عبر تسوية سياسية تجعل غزة بدون مقاومة؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى زيارة سوليفان الى تل أبيب والمستجد في عملية طوفان الاقصى.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق.

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