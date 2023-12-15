صورة تكشف زيف مزاعم الاحتلال حول اعتقال مسلحين في مستشفى كمال عدوان

العالم - فلسطين

ونشر جيش الاحتلال صورة لأشخاص يحملون أسلحة، زعم أنها لمقاتلي القسام، تم اعتقالهم في مستشفى كمال عدوان.

وقال رئيس الأورومتوسطي رامي عبدو، أنه حدد أشخاصا ظهروا في الصورة، وهم الطبيب المتدرب نصر عماد المدهون، وممرضان يعملان في مستشفى كمال عدوان، وربما تم إجبارهم على حمل السلاح ليظهروا كذلك في الصورة المزعومة.

وادعى جيش الاحتلال الخميس، أن مقاتلي فريق اللواء القتالي 460 ومقاتلي "الشاباك" اعتقلوا عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة واقتيادهم للتحقيق.

وزعم جيش الاحتلال أن الفلسطينيين البالغ عددهم 70 شخصا، خرجوا من مستشفى كمال عدوان وبحوزتهم أسلحة.

أيضا زعم جيش الاحتلال أن مقاتليه عثروا على مبنى محاذيا للمستشفى تستخدمه المقاومة الفلسطينية في تنفيذ عمليات عسكرية، وأنه تمكن من القضاء على عدد من أفراد المقاومة.

وتظهر الصور التي نشرها جيش الاحتلال اقتياد عدد من الفلسطينيين مجردين من ملابسهم العلوية ويحملون أسلحة لتسليمها إلى قوات الاحتلال.