أميرة أردنية تشارك في عملية إنزال جوي بغزة! (صورة)

العالم - فلسطين

وذكر بيان للجيش على موقعه الإلكتروني الرسمي أن “القوات المسلحة الأردنية نفذت مساء اليوم الخميس، عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة 76 (الأول بالقطاع)”.

وأضاف: “رافقت طاقم الطائرة التي سيّرت بتوجيهات ملكية سامية، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي”.

وأشار البيان إلى “تمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية عمل المستشفى”.