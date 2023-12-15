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أميرة أردنية تشارك في عملية إنزال جوي بغزة! (صورة)

أميرة أردنية تشارك في عملية إنزال جوي بغزة! (صورة)
الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الأردني، الخميس، مشاركة الأميرة سلمى ابنة الملك عبد الله الثاني، بإنزال مساعدات جوية للمستشفى الميداني الأول بقطاع غزة.

العالم - فلسطين

وذكر بيان للجيش على موقعه الإلكتروني الرسمي أن “القوات المسلحة الأردنية نفذت مساء اليوم الخميس، عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة 76 (الأول بالقطاع)”.

وأضاف: “رافقت طاقم الطائرة التي سيّرت بتوجيهات ملكية سامية، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي”.

وأشار البيان إلى “تمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية عمل المستشفى”.

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