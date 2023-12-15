الخياطة في غزة.. عجلة دراجة هوائية بديلة عن الطاقة! (صورة)

العالم - فلسطين

وعلى أحد أرصفة سوق مدينة رفح، التي يصنفها جيش الإحتلال الإسرائيلي ضمن المناطق الآمنة، لكنها تشهد غارات عنيفة بين الفينة والأخرى، يضع الخياط نسيم قشطة (20 عاما) آلته لاستقبال الزبائن.

وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي والوقود المشغل للمولدات البديلة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كانت عملية تشغيل آلات الخياطة أمرا مستحيلا. لكن في ظل حاجة الناس لهذه المهنة، خاصة بعد ارتفاع أسعار البضائع والملابس في الأسواق بشكل كبير، ومع اشتداد برودة الجو، كان يتحتم على قشطة البحث عن بديل يساهم في مساعدة الناس على ارتداء ملابسها القديمة والمهترئة.

ومع اكتظاظ أعداد السكان في هذه المدينة التي لا تتجاوز مساحتها 32 كيلو متر مربع، نتيجة موجات النزوح الكبيرة التي شهدتها منذ بداية العدوان الإسرائيلي، فإن حاجة النازحين لاستصلاح ملابسهم القليلة التي جلبوها معهم هربا من العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق سكناهم، باتت ملحة. وحسب تصريحات صحافية لرئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، فإن هذه المدينة كانت تضم نحو 300 ألف نسمة قبل الحرب، فيما بات عدد السكان حاليا يناهز المليون جراء النزوح.



ويقول قشطة إن هناك إقبالا كبيرا من السكان والنازحين لاستصلاح ملابسهم الشتوية، في ظل عدم توفر مصدر للدخل لشراء الملابس الجديدة مرتفعة الأسعار.

وأضاف: «استخدمت لتشغيل هذه الآلة عجلة الدراجة الهوائية، كبديل عن التيار الكهربائي، حيث يتم تحريك الدواسة بواسطة اليد من خلال أحد الأشخاص لدي».