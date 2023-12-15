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بالفيديو... الاحتلال يواصل عدوانه الشرس على الضفة الغربية

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم ان جيش الاحتلال الاسرائيلي شن اعتداءات على مدينة نابلس بمخيم بلاطة، اثر محاولة طائرة مسيرة تابعة للاحتلال اغتيال مقاومين داخل مركبتهم قرب المخيم.

العالم - مراسلون

واضاف المراسلة ان الطائرة المسيرة لم تتمكن من اصابتهم ، وبعد هروبهم لمخيم بلاطة سعى الاحتلال قصفهم مرة اخرى عبر الطائرة المسيرة لكنه فشل في تحقيق ذلك.

واشارات مراسلتنا الى وقوع اقتحامات عنيفة في بلدة عوريف جنوب نابلس واعتقال 3 مواطنين، كما ان الاحتلال هدم منزلا للمعتقل زياد جبريل الصفدي.

وتابعت ان الاحتلال اقتحم بلدتي في رام الله و بلدات في شمال الخليل واعتقل عددا من المواطنين الفلسطينيين.

واكدت ان اعتداءات الاحتلال على الضفة الغربية مستمرة منذ 7 اكتوبر / تشرين الاول حتى الان، مشيرة الى ان الاحتلال اعلن شنه اكثر من 15 عملية في مخيم جنين للقضاء على المقاومة.

المزيد بالفيديو المرفق..

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