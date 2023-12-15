التنافس على 18 مقعدا في الانتخابات البرلمانية في ذي قار العراقية

العالم - خاص بالعالم

بمشاركة اثني عشر كيانا سياسيا وثلاثمائة واثنين وثلاثين مرشحا يتنافسون على ثمانية عشر مقعدا للفوز بعضوية مجلس محافظة ذي قار.

مواطنون ابدوا رغبتهم بالمشاركة من أجل التغيير والعمل على تفعيل الجانب الرقابي لمجالس المحافظات واختيار ممثليهم من الكتل والأحزاب السياسية التي تؤمن بالعملية الديمقراطية .

وتتحدث مفوضية الانتخابات عن إكمال جميع المستلزمات اللوجستية والفنية وتهيئة المراكز الانتخابية التي سيدلوا بها الناخبون بأصواتهم لاختيار ممثليهم في انتخابات مجالس المحافظات .

ويرى مراقبون للشأن المحلي أن اهمية المشاركة تكمن في اختيار من يمثل المواطن بوصف مجالس المحافظات هي مؤسساتٌ محليةٌ تشريعيةٌ يمكن لها ان تقدم الخدمات للمواطنين.

تفصلنا أيام عن مشهد سياسي جديد ينتظر منه المواطن تغير الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظات من خلال انتخاب ممثلين عنهم في مجالس المحافظات التي ترتكز على اختيار الاصلح والأكفأ للمرحلة القادمة.