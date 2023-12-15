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المقاومة.. اشتباكات وملاحم بطولية خلال مواجهة قوات الاحتلال

المقاومة.. اشتباكات وملاحم بطولية خلال مواجهة قوات الاحتلال
الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

واصل مجاهدو كتائب القسام، وفصائل المقاومة، اليوم الجمعة، خوض اشتباكات مسلحة وملاحم بطولية في مواجهة قوات الاحتلال بمحاور التوغل في قطاع غزة، ونفذوا خلال الساعات الماضية المزيد من الكمائن النوعية.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد"المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مراسله، ان المقاومين دمروا العديد من الدبابات مع الاستمرار في توجيه الرشقات الصاروخية، وأن اشتباكات ضارية تدور بين مجاهدي القسام وفصائل المقاومة وقوات الاحتلال في العديد من محاور التوغل في قطاع غزة، وأشدها في حي الشجاعية شرق غزة، وفي خانيونس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة مقتل جندي من سلاح الهندسة في لواء غولاني في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابطين وجنديين آخرين في المنطقة نفسها.

وتؤكد مصادر المقاومة، أن الاحتلال يتعمد إخفاء الجزء الأكبر من خسائره ويعلن عن جزء محدود منها.

ومساء الخميس، أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن مقاومي القسام دمّروا 72 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، خلال الـ72 ساعةً الأخيرة، بحسب بلاغٍ عسكريٍ صادرٍ عن الكتائب.

وقال أبو عبيدة إنّ مجاهدي القسام تمكنوا من قتل 36 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم.

ونوه إلى استهداف مجاهدي الكتائب للقوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم.

وأشار أبو عبيدة إلى استهداف مقرات وغرف القيادة الميدانية وتمكن المجاهدون من دك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

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