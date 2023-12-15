بالفيديو.. صنعاء تفرض حصارا بحريا شبه كامل على موانئ الاحتلال وهروب السفن منها

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حصار بحري كامل تفرضه القوات المسلحة اليمنية على كيان الاحتلال الاسرائيلي عبر منعها مرور العديد من السفن نحو الاراضي المحتلة..جبهة فتحتها صنعاء في البحر الاحمر بعد بدء العدوان على غزة نصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني وباتت تداعياتها على الكيان المحتل تخرج الى العلن متسببة بخسائر كبيرة في اقتصاده.

موقع أكسيوس الأميركي ذكر أنّ وصول السفن التجارية إلى ميناء إيلات توقف بشكلٍ شبه كامل نتيجة هجمات اليمن. وأورد أنّ مسؤولين أميركيين قالا إنّ إدارة الرئيس جو بايدن بعثت رسائل إلى صنعاء عبر عدة قنوات مؤخراً تحذّرها من استمرار هجماتها ضد الكيان الاسرائيلي لكن دون جدوى.

وبحسب اعترافات مسؤولين اسرائيليين فإن هجمات اليمنيين ادت إلى تعطيل دخول وخروج خمسة وتسعين بالمئة من البضائع.

مدير عام ميناء ايلات جدعون غولبر اقر بحدوث انخفاض حاد في نطاق النشاط بالميناء وانهيار أكثر من ثمانين بالمئة من ايراداته خلال شهر واحد من بدء ضربات اليمن. وفي حديث مع موقع كالكاليست الاسرائيلي قال غولبر ان السفن تخشى المرور في مضيق باب المندب في طريقها الى ايلات ما اجبرها على تغيير مسارها عبر طريق يلتف حول القارة الافريقية باكملها ما يزيد من مدة الرحلة البحرية بحوالي عشرين يوما ويكلف السفن تكاليف باهظة.

لكن تغيير مسار السفن بعيدا عن البحر الاحمر لم يف بالغرض والتهديد البحري من اليمن يدفع عدة شركات شحن للتوقف عن زيارة الموانئ الإسرائيلية بحسب صحيفة 'ذا ماركر' الاقتصادية الإسرائيلية.

الصحيفة اعلنت ان شركة الشحن التايوانية العملاقة يانغ مينغ البحرية قررت التوقف عن زيارة ميناء أسدود نهائيًا واضاف ان بعض أصحاب السفن قاموا بالفعل بحذف ميناء أسدود من مسارهم نتيجة التهديد اليمني.

بدورها أوضحت صحيفة "إسرائيل هيوم" في تقرير أن الحصار البحري اليمني له أضرار جسيمة وقد يصل الى حد اغلاق ميناء ايلات، واشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى قلق لدى المستوردين للمواد الغذائية بعد تضرر المخزون لديهم بسبب الهجمات من اليمن ومنع السفن من الإبحار إلى الاراضي المحتلة.