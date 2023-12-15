بالفيديو..سوليفان يهرع الى تل ابيب لوقف نزيف خسائر الاحتلال

العالم - خاص العالم

المصالح ثم المصالح، هي التي تحكم العلاقات الدولية. مصلحة اميركا بعد عملية طوفان الاقصى كانت في استعادة هيبة الكيان الاسرائيلي، ولذلك دعمت العدوان على قطاع غزة.

والان وبعد مرور نحو شهر ونصف على انطلاق العملية البرية، لم يحقق جيش الاحتلال ايا من اهدافه المعلنة. بل ويتكبد خسائر فادحة، كما توجه المقاومة في اليمن ولبنان والعراق ضربات لاميركا وكيان الاحتلال.

وحتى لا تتحول الحرب الى صراع اقليمي، تاتي زيارة مستشار الامن القومي الاميركي جايك سوليفان لتل ابيب، وسيلحق به وزير الدفاع الاميركي وقائد الجيش.

سوليفان حمل رسالة الانتقال الى اسلوب قتالي اخر، تدار فيه الحرب عن بعد، عبر الغارات والتوغلات المحدودة، بما يؤمن تحقيق مخرج سياسي يتناسب مع مصلحة تل ابيب، بالتزامن مع تنشيط السلطة الفلسيطينية في اطار تفعيل مسار حل الدولتين.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، ان "لقد تحدّث ساليفان عن إمكانية الانتقال ممّا نسمّيه العمليات العالية الكثافة، التي نراهم يقومون بها الآن، إلى أخف وطأة في المستقبل القريب".

انتقال يرفضه قادة الاحتلال الذين يفضلون حربا مستعرة تستمر لشهور، كما يرفضون تكرار ما وصفوه بخطيئة أوسلو.

حيث قال رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ان "إننا أكثر تصميماً من أي وقت مضى على مواصلة القتال، حتى يتم القضاء على حماس، وحتى النصر المطلق".

لا يتعلق التباين بين واشنطن وتل ابيب بوقف الحرب وتهجير الفلسطينيين، بل حول انتقال سريع الى المرحلة الثالثة من العملية البرية، في اطار التفكير العملاني الجديد حيال مستقبل قطاع غزة.

واكد القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس، اسامة حمدان، ان " لا تبحثوا في مستقبل غزة بل التهوا في بحث مستقبل الكيان الصهيوني بعد عدوانه ، اما غزة فمستقبلها سيكتب ويبنى بايدي ابنائها".

وامام صمود الشعب والمقاومة الفلسطينية في غزة، يفكر الاحتلال الاسرائيلي ومعه أميركا وأوروبا ودول إقليمية وعربية، في خطط تهجير من داخل القطاع، تجعل الضغط على مصر مصدره الغزاويين هذه المرة، لكن لهذه الخطوة حاجاتها اللوجستية والميدانية.