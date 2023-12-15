الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

بالفيديو.. توثيق طريقة تعامل جيش الاحتلال المهين لفلسطينيي جنين

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

نشر نشطاء فيديو يوثق كيفية اقتياد الجيش الاسرائيلي لفلسطيين للتحقيق اعتقلهم في جنين والتنكيل بهم ووضع علم الاحتلال على اجسادهم، اضافة الى مصادرة هواتفهم ونشر منشورات داعمة للاحتلال على حسابات المعتقلين في السوشيا ميديا!

ويظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين في الفيديو وهم يمشون في صف واحد ويُقتادون للتحقيق، مُغمضي الأعين في مشهد مهين، فيما يقوم الجنود الإسرائيليون بتصويرهم.

وانسحب الجيش الإسرائيلي، الخميس، من مخيم جنين بعد أقل من ساعة من إعادة اقتحامه، إثر عملية عسكرية استمرت 3 أيام، استشهد منذ بدايتها 12 فلسطينيا وفجّر الاحتلال 20 منزلا واعتقل 700 فلسطيني أفرج عن غالبيتهم بعد تحقيق استمر لساعات، وفق تصريحات كمال أبو الرب، القائم بأعمال محافظ جنين.

وبذلك ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 287، وفق معطيات لوزارة الصحة الفلسطينية.

روابط ذات صلة

القسام تغنم سلاح جنود صهاينة بعد اشتباك معهم من نقطة صفر

الاحتلال يعود لحملة الاغتيالات.. ومقاومون ينجون من غارتين بنابلس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف