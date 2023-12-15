بالفيديو.. توثيق طريقة تعامل جيش الاحتلال المهين لفلسطينيي جنين

ويظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين في الفيديو وهم يمشون في صف واحد ويُقتادون للتحقيق، مُغمضي الأعين في مشهد مهين، فيما يقوم الجنود الإسرائيليون بتصويرهم.

وانسحب الجيش الإسرائيلي، الخميس، من مخيم جنين بعد أقل من ساعة من إعادة اقتحامه، إثر عملية عسكرية استمرت 3 أيام، استشهد منذ بدايتها 12 فلسطينيا وفجّر الاحتلال 20 منزلا واعتقل 700 فلسطيني أفرج عن غالبيتهم بعد تحقيق استمر لساعات، وفق تصريحات كمال أبو الرب، القائم بأعمال محافظ جنين.

وبذلك ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 287، وفق معطيات لوزارة الصحة الفلسطينية.