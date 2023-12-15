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سوليفان: على الاحتلال اغتيال العقل المدبر لهجوم7 اكتوبر بعدها نذهب الى..

سوليفان: على الاحتلال اغتيال العقل المدبر لهجوم7 اكتوبر بعدها نذهب الى..
الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

اكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الجمعة، ان بلاده تحث كيان الاحتلال الاسرائيلي على تركيز الحرب في غزة على الاستهداف الدقيق لقيادة حماس بدلا من القصف والعمليات البرية واسعة النطاق هنا وهناك.

وقال سوليفان للصحافيين خلال زيارة لكيان الاحتلال: “سيكون هناك انتقال إلى مرحلة أخرى في هذه الحرب، مرحلة تركز بطرق أكثر دقة على استهداف القيادة وعلى العمليات المستندة إلى المعلومات الاستخباراتية”.

ومن أهم أهداف العدوان الإسرائيلي محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحماس والذي كان العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، وكذلك الرجل الثاني في القيادة مروان عيسى ورئيس حماس في غزة يحيى السنوار.

وذكر سوليفان أنه ناقش توقيت هذا التحول في اجتماعاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب والقادة العسكريين أمس الخميس.

وقال “متى سيحدث ذلك بالضبط وتحت أي ظروف تحديدا سيكون محل مناقشات مكثفة مستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن البيت الأبيض يضغط خلف الأبواب المغلقة من أجل نهاية أسرع للمرحلة بالغة الشدة من الحرب.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع من أن الرأي العام الدولي يتحول ليصبح ضد الكيان الاسرائيلي بسبب ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة.

وأحجم سوليفان عن الإجابة عندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة قد تجمد المساعدات العسكرية إذا لم تدخل الحرب مرحلة أقل حدة تقل فيها أعداد الضحايا المدنيين، قائلا إن أفضل طريقة للتوصل إلى اتفاق هي المناقشة خلف الأبواب المغلقة.

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