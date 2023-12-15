مكتب نتنياهو يكشف عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة بغزة

العالم - فلسطين

وقال مكتب رئيس الوزراء إن تل أبيب تعتبر من أعلن عن وفاتهم في القطاع في عداد الرهائن.

ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن من بين المختطفين الـ 132، 113 رجلاً و19 امرأة، ومن بينهم: ⁠طفلان تحت سن 18 عامً و⁠ ⁠14 مواطنة و ⁠10 أشخاص تتجاوز أعمارهم الـ75 عامًا، منهم ⁠121 إسرائيليًا و11 أجنبيًا (8 تايلاند، 1 نيبال، 1 تنزانيا، 1 فرنسا/المكسيك)

ويضاف إلى ما سبق 20 جثة لرهائن ما زالوا لدى حركة حماس في غزة.

كما قدم مكتب رئيس الوزراء تحديثًا بشأن الرهائن الـ 118 الذين تم إطلاق سراحهم أو استعادتهم، وبحسب البيان، أطلق سراح 110 رهينة على قيد الحياة، منهم 86 إسرائيليًا و24 أجنبيًا، وقُتل 8 من الرهائن وتمكن جنود الجيش الإسرائيلي من تحديد مكانهم، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.