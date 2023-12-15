إصابات واعتقالات إثر اعتداء الاحتلال على المصلين بالقدس

وبحسب موقع المركز الفلسطيني للاعلام، فقد أفاد مصدر مقدسي أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على المصور مصطفى الخاروف في وادي الجوز في القدس، ما أدى لإصابتة بجروح في الرأس، كما اعتقلت 7 مواطنين لم تعرف هوياتهم بعد.

وأعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الصحفية، ومنعت من وصولهم للإطمئنان عن زميلهم الخاروف بعد نقله إلى داخل إحدى مركبات الإسعاف لتلقي العلاج.

إلى ذلك، قالت الأوقاف الأسلامية في القدس، إن 7 آلاف مصل فقط، أدوا الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي للمئات من الدخول، واقتصر السماح لسكان البلدة القديمة من القدس بالصلاة، كما اعتدى الاحتلال على عدد من المسنين الذي حاولوا الدخول للأقصى قرب باب الأسباط.