الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٣:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابات واعتقالات إثر اعتداء الاحتلال على المصلين بالقدس

إصابات واعتقالات إثر اعتداء الاحتلال على المصلين بالقدس
الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

أصيب مصور صحفي، اليوم الجمعة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المصلين الذين منعوا من الدخول لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ما اضطرهم لأدائها في حيي وادي الجوز ورأس العامود بالقدس المحتلة.

وبحسب موقع المركز الفلسطيني للاعلام، فقد أفاد مصدر مقدسي أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على المصور مصطفى الخاروف في وادي الجوز في القدس، ما أدى لإصابتة بجروح في الرأس، كما اعتقلت 7 مواطنين لم تعرف هوياتهم بعد.

وأعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الصحفية، ومنعت من وصولهم للإطمئنان عن زميلهم الخاروف بعد نقله إلى داخل إحدى مركبات الإسعاف لتلقي العلاج.

إلى ذلك، قالت الأوقاف الأسلامية في القدس، إن 7 آلاف مصل فقط، أدوا الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي للمئات من الدخول، واقتصر السماح لسكان البلدة القديمة من القدس بالصلاة، كما اعتدى الاحتلال على عدد من المسنين الذي حاولوا الدخول للأقصى قرب باب الأسباط.

روابط ذات صلة

إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح ومصورها محاصر مجروح بغزة

سوليفان: على الاحتلال اغتيال العقل المدبر لهجوم7 اكتوبر بعدها نذهب الى..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف