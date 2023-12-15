الرئيس الإيراني يتفقد معرض لمقر خاتم الأنبياء (ص) لحرس الثورة

العالم - إيران

وتشمل المشاريع الاستراتيجية لهذا المقر ، قطاعات النفط والبتروكيماويات، والطرق والتنمية الحضرية، الصناعة والتعدين ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة والأمن الغذائي، وقطاع الماء والكهرباء ، والموانئ والملاحة البحرية.

واتصل رئيس الجمهورية بصورة مباشرة وعبر الفيديو مع مراكز ادارة ومراقبة 11 مشروعا ينفذه هذا المقر، على الهواء مباشرة ، وتحدث مع المهندسين والخبراء واطلع على سبر الاعمال.

ومن هذه المشاريع يمكن الاشارة الى مشروع مد سكك الحديد الى ميناء تشابهار (جنوب شرق) ، وتطوير خليج كركان (الشمال)، مد انابيب المياه الى مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان، منصة الحفر والتنقيب "ظفر3" و مشروع مجاري مدينة اهواز، مشروع مهر في الخليج الفارسي، خط انابيب صالح آباد ، مترو الانفاق في مدينة قم المقدسة، ميناء بارسيان، مصلى الامام الخميني (رض) ، ومصنع الصلب لمدينة كرمان.

وقد اعلن مدراء ومسؤولي مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار ان 61 مشروعا وطنيا واستراتيجيا قد بدأ تنفيذها بمشاركة هذا المقر منذ قرابة 6 شهور وسيتم انجازها والانتهاء منها في نهاية العام الايراني المقبل (ينتهي في 20 مارس 2025) .