رسالة والد الأسير تامر مرعي من على أنقاض بيته الذي هدمه الاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

فيما يقول الاحتلال الإسرائيلي إنه يستهدف المقاومين إستهدفت قواته منازل المواطنين العزل داخل مخيم جنين بالقصف والتدمير.

وهذه الاستراتيجية هي ذاتها التي يستخدمها الاحتلال في غزة بقتل الفلسطينيين الآمنين، كما يدمر منازلهم.

وتفقدت كاميرا العالم أنقاض منزل الأسير تامر مرعي وهو أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي دمره الاحتلال بقذائف وفجره، حيث تم هدم المنزل المكون من طابقين، ما أدى إلى أضرار به وبمنازل أخرى مجاورة.

وكان هذا المنزل واحداً من عشرات المنازل التي تم تفجيرها داخل مخيم جنين في عمليات الاحتلال العسكرية التي دامت لستين ساعة، وطالت العديد من المنازل، كما اعتقل الاحتلال فيها المئات واقتحم مئات المنازل، التي عاث فيها خرابا.

ومن على أنقاض المنزل أوضح ماهر مرعي والد الأسير تامر لمراسلتنا: نحن لم نكن في الدار.. الدار كانت فارغة، لا يوجد فيها أحد الحمد لله رب العالمين على سلامتنا.. كنا قد خرجنا من الدار.. وكنت خارج المخيم، حين رجعت إلى المخيم تفأجات أنهم قد فجروا الدار بدون أي سبب.

وأكد ماهر مرعي: "نحن لا نخرج من بيوتنا، هذه أراضينا، هذه أراضي فلسطين.. أراضي المخيم.. أنا لا أخرج من المخيم.. أنا أريد أن أبقى في المخيم.. أنا نشأت فيه، لا أريد أن أخرج منه، إلى أين يريدون تهجيرنا؟ لن نخرج من المخيم."

وهذه هي نبذة قصيرة عما يحدث في مخيم جنين، حيث أحد المواطنين الذي دمر منزله بشكل كامل لكنه يقول بأننا سنبقى على هذه الأرض، رغم كل هذه الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال والتدمير الهائل، فيما ابنه شهيد وابنه الآخر أسير.. إلا أنه مستمر في هذه الحياة لأنه يرى فيها مقاومة وتحريراً بإذن الله.

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