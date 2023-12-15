فيديو خاص: ورطة نتانياهو بعد فضيحة الخسائر وهجمات انصار الله

العالم - فلسطين

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في رام الله: المساعي الاميركية متواصلة على الارض في محاولة للتوصل الى هدنة سريعة بين حماس والاحتلال، وقد نقلت القناة الـ 12 للاحتلال اليوم ان رئيس الموساد ديفيد بيرنياع التقى على مدى ساعات طويلة مستشار الامن القومي الاميركي جيك سوليفان.

واضاف مراسلنا: ان الادارة الاميركية خلال الاجتماع اكدت انها تبحث في الوقت الراهن الوصول الى تهدئة او العودة الى تهدئة ما بين حماس والاحتلال وانها طرحت عدة مبادرات تتعلق باطلاق سراح اسرى اسرائيليين وفلسطينيين.

وتابع: هذا اضافة الى ما قاله المتحدث باسم البيت الابيض جون كيربي ان سوليفان بحث مع المسؤولين الاسرائيلين خلال زيارته تخفيف حدة العمليات العسكرية في القطاع، والحد من وطأتها في القطاع.

واوضح مراسلنا: بالامس كانت هناك شبه فضيحة في الكيان فيما يتعلق بما تعلنه المستشفيات الاسرائيلية عن عدد جرحى المعارك في القطاع وما يعلنه الجيش الاسرائيلي.

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في رام الله: ان مستشفى سوروكا من اكبر المستشفيات في جنوب فلسطين المحتلة اعلن ارقاما كبيرة جدا عما يصل من الجرحى الاسرائيليين في معارك القطاع، في وقت لا يعلن الجيش العدد الحقيقي لقتلاه وجرحاه جراء المعارك، وهو اقل بكثير من الواقع.

واضاف ان استطلاعا انتشر صباح اليوم لصحيفة معاريف يفيد بان اكثر من نصف الاسرائيليين (51%) يؤيدون ان يكون بني غانتس هو رئيس الحكومة الاسرائيلة، فيما 17% لا يعرفون من الافضل، والباقي صوت لنتانياهو، وهذه اقل نسبة يحصل عليها رئيس وزراء اثناء حرب وهي اقل من 34%.

وحول التصعيد في باب المندب قال مراسلنا ان مواقع اسرائيلية اشارت الى ان عددا كبيرا من شركات الشحن خاصة التي تمر سفنها من خلال باب المندب او الموانئ الاسرائيلية اصبحت غير معنية بان تمر من هناك خاصة اذا كان الامر متعلقا بالتجارة الاسرائيلية خوفا من هجمات انصار الله.

واضاف مراسل قناة العالم الاخبارية في رام الله ان شركات الطيران ايضا باتت ترفض ان تقوم بالهبوط في مطار بن غوريون، والغت رحلاتها وهذا ما اسماه مراقبون بأنه جزء من عزلة الاحتلال وضرب لاقتصاده.