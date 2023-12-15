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بالفيديو.. اليمن يستهدف سفينتين كانتا متجهتين لكيان الإحتلال

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي.

العالم – اليمن

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان تلاه من على منصة المسيرة الجماهيرية المليونية في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات (MSC Alanya إم إس سي ألانيا) و(MSC PALATIUM III إم إس سي بالاتيوم) كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي.

وأوضح أن عملية الاستهداف للسفينتين المتجهتين إلى كيان العدو، تمت بصاروخين بحريين مناسبين، لافتاً إلى أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية.

وطمأن بيان القوات المسلحة كافة السفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر، مشدداً بأن على السفن الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً.

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد بأنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.

كما أكد البيان، استمرار القوات المسلحة في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدين في قطاع غزة من غذاء ودواء.

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