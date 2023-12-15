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فيديو خاص: مصور الجزيرة ملقى والاحتلال يمنع اسعافه

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية بأن مصور قناة الجزيرة مصاب في مدرسة حيفا في خانيونس جراء تعرض المدرسة الى القصف المدفعي من قبل الاحتلال الذي يحاصر المدرسة ويمنع اسعاف المصابين فيها، مشيرا الى ان انقطاع الانترنت والاتصالات في القطاع زاد من صعوبة عمليات الاغاثة والاسعاف.

العالم - فلسطين

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة: يتجدد القصف المدفعي على منطقة المحافظة الوسطى وخان يونس بعد ان تم قصف مدرسة تؤوي النازحين وسط المحافظة، حيث اصيب الصحفي في الجزيرة وائل الدحدوح ومصور القناة سامر ابو دقة، ولم يتم نقله الى المستشفى حيث انه محاصر داخل مدرسة حيفا وسط خانيونس.

واضاف مراسلنا: في هذه الاثناء القصف العنيف مستمر عل عدة مناطق بقنابل واسلحة محرمة دوليا واخرى اميركية الصنع انشطارية، وذلك بالتزامن مع انقطاع الانترنت والاتصالات عن القطاع تماما وعدم اطلاع سائقي الاسعافات والمسعفين عن اماكن ونوعية القصف وعدد الاصابات والشهداء وتحديد مواقع القصف.

وتابع: حي الشجاعية يشهد اشتباكات عنيفة جدا وخسائر كبيرة جدا للجيش الاسرائيلي الذي اعترف بمقتل ضابط آخر من قواته ليرتفع عدد قتلاه في القطاع الى اكثر من 119.

وشدد مراسل قناة العالم الاخبارية على انه لا معلومات عن ما يجري في قطاع غزة، والواقع المعيشي يزداد سوءا يوما بعد يوم على مستوى المياه والسلع الاساسية والغذائية.

تابعوا المزيد في الفيديو ....

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