فيديو خاص: مصور الجزيرة ملقى والاحتلال يمنع اسعافه

العالم - فلسطين

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة: يتجدد القصف المدفعي على منطقة المحافظة الوسطى وخان يونس بعد ان تم قصف مدرسة تؤوي النازحين وسط المحافظة، حيث اصيب الصحفي في الجزيرة وائل الدحدوح ومصور القناة سامر ابو دقة، ولم يتم نقله الى المستشفى حيث انه محاصر داخل مدرسة حيفا وسط خانيونس.

واضاف مراسلنا: في هذه الاثناء القصف العنيف مستمر عل عدة مناطق بقنابل واسلحة محرمة دوليا واخرى اميركية الصنع انشطارية، وذلك بالتزامن مع انقطاع الانترنت والاتصالات عن القطاع تماما وعدم اطلاع سائقي الاسعافات والمسعفين عن اماكن ونوعية القصف وعدد الاصابات والشهداء وتحديد مواقع القصف.

وتابع: حي الشجاعية يشهد اشتباكات عنيفة جدا وخسائر كبيرة جدا للجيش الاسرائيلي الذي اعترف بمقتل ضابط آخر من قواته ليرتفع عدد قتلاه في القطاع الى اكثر من 119.

وشدد مراسل قناة العالم الاخبارية على انه لا معلومات عن ما يجري في قطاع غزة، والواقع المعيشي يزداد سوءا يوما بعد يوم على مستوى المياه والسلع الاساسية والغذائية.

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