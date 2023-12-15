اليمن يشدد الخناق على السفن الإسرائيلية والمتوجهة إلى إسرائيل + فيديو

العالم – خاص بالعالم

تزداد مياه البحر الأحمر وبحر العرب سخونة مع تصاعد العمليات اليمنية النوعية ضد سفن تجارية تعمل لصالح الكيان الإسرائيلي، ومعها يزداد الضغط على الكيان الذي بات معه وصول السفن إلى ميناء إيلات في حدوده الدنيا، ما أدى إلى انهيار إيرادات الميناء إلى نحو 80% بحسب إدارة الميناء خلال شهر واحد.

ومع تواصل تلك العمليات اعلنت القوات المسلحة اليمنية إصابة سفينتي شحن بصاروخين كانتا متجهتين إلى ميناء إيلات، موضحة أن عملية استهداف السفينتين إم إس سي آلانيا و إم إس سي بالاتيوم جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية.

وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافه السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء."

ومرة أخرى تؤكد القوات اليمنية أن عملياتها تأتي انتصارا للشعب الفلسطيني وتنفيذا لتوجيهات القيادة اليمنية، وطمأنت من جهة أخرى كافة السفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم عدى الموانئ الإسرائيلية بأنه لا يصيبها أي ضرر، داعية إياها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحا.

وجراء تلك العمليات النوعية كشف موقع إكسيوس الأميركي أن السفن التجارية توقفت بشكل كامل ولم تتمكن من الوصول إلى ميناء إيلات نتيجة لهجمات القوات اليمنية في البحر الأحمر.

وأكد الموقع أن السفن المتجهة إلى الكيان المحتل من آسيا تسلك الآن طريقا يدور حول أفريقيا مما يجعل الرحلة أطول بثلاثة أسابيع وأكثر تكلفة، لافتا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين بدأت السفن المتجهة إلى موانىء أخرى خارج الكيان المؤقت باستخدام الطريق الأطول للوصول إلى أوروبا، حتى لا يتم استهدافها.

وذكر موقع جلوبس المختص بالاقتصاد الإسرائيلي أن تل ابيب أصدرت تعليمات للموانئ الإسرائيلية بحجب بيانات سفنها القادمة والمغادرة تجنبا لتعرضها للهجوم.

والخميس أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت عملية عسكرية بحرية ضد السفينة حاويات كانت متجهة إلى كيان الاحتلال، وقالت القوات المسلحة إن سفينة الحاويات ميسرك شفرلاتر تم استهدافها بواسطة طائرة مسيرة وكانت الأصابة مباشرة، وأضافت أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أنها نجحت في منع مرور عدة سفن كانت متجهة لكيان الاحتلال خلال الساعات الـ48 الماضية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..