توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات بسبب هجمات اليمن

العالم – اليمن

وأكد الموقع أن السفن المتجهة إلى الكيان المحتل من آسيا تسلك الآن طريقاً يدور حول أفريقيا، مما يجعل الرحلة أطول بثلاثة أسابيع وأكثر تكلفة، لافتا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين، بدأت السفن المتجهة إلى موانئ أخرى خارج الكيان المؤقت أيضاً باستخدام الطريق الأطول للوصول إلى أوروبا حتى لا يتم استهدافها.

ومنذ بدء العدوان الصهيوني على غزة، اعترف جيش العدو أن اليمن أطلق أكثر من ٧٠ طائرة بدون طيار وصاروخ باليستي باتجاه الكيان العدو، التي تبعد أكثر من 1000 ميل عن اليمن، وفقا للموقع.

وكانت القوات المسلحة قد أعلنت، السبت الفائت 09 ديسمبر 2023، منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، موضحة أن هذا القرار جاء نتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة.

وشددت على أن أي سفينة تتجه إلى كيان العدو ستكون هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة اليمنية، محذراً جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وبينت القوات المسلحة أنها ستقوم بتطبيق قرار منع مرور السفن كافة إلى كيان العدو من لحظة إعلان البيان الساعة (07:00 مساء السبت بتوقيت صنعاء)، مشيرة إلى أن قرار منع دخول السفن الأجنبية إلى الكيان يأتي بعد نجاحنا في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.

وأكدت أنها حريصة على استمرار حركة التجارة للدول والسفن كافة، عدا المرتبطة بالإسرائيلي أو التي تنقل البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد سفينة تابعةٍ للنرويج كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى كيان العدو الصهيوني، وذلك بعد رفض طاقم السفينة لكافة النداءات والتحذيرات الموجهة لها.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس الخميس، عن تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة إلى الكيان الصهيوني.

وأعلنت اليمن، الشهر الفائت، منع السفن الصهيونية من الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تعود ملكيتها لها، مهيبة بجميع دول العالم سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم سفن كيان العدو، وتجنب الشحن عليها.

وفي الـ19 من شهر نوفمبر الفائت، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الاستيلاء على سفينة "إسرائيلية" بعملية عسكرية للقوات البحرية في البحر الأحمر.

وفي الثالث من ديسمبر الجاري، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهدف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، بعد رفضهما الرسائل التحذيرية من القوات البحرية.

وقالت القوات المسلحة في بيان ، إن قواتنا البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين"، موضحة أن استهداف السفينة الأولى تم بصاروخ بحري، فيما تم استهدف السفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية.

واستهدفت القوات المسلحة اليمنية فلسطين المحتلة وخصوصا منطقة أمر الرشراش (إيلات) بالصواريخ والمسيرات، مؤكدة أنها مستمرة حتى وقف العدوان على غزة.