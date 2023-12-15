حزب الله شن أكثر من 509 عملية ضد الاحتلال منذ 8 أكتوبر + فيديو

العالم – خاص بالعالم

يوم آخر لن ينساه الإسرائيليون على الحدود مع لبنان.. في هذا اليوم كثف حزب الله من عملياته ضد مواقع الجيش الاحتلال وأصابها إصابات مباشرة.

صواريخ البركان التدميرية تردد صدها في الجليل بعد دكها موقع الراهب ونقطة الجرداح العسكرية الإسرائيلية.

موقعا بياض بليدة وثكنة راميم كانتا أيضا هدفا للمقاومة بعد استهدافهما بالأسلحة المناسبة.

وفي أطراف مواقع حانيتا وحرج شتولا وثكنة ميات تم استهداف عدة تجمعات لجنود الاحتلال ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح.

الإعلام العبري تحدث أيضا عن إطلاق 10 صواريخ نحو كريات شمونا وجوارها، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار دوت فيها، بالإضافة إلى حانيتا ومرجليوت ومسكاف عام وشتولا.

في المقابل شن طيران الاحتلال غارة استهدفت أطراف بلدة مجدل زون، وقصفت مدفيعية الاحتلال أطراف لدات كفر كلا والخيام و مركبا في الجنوب اللبناني.

وفي آخر تحديث للعمليات نشر الإعلام الحربي إحصاء لعمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية من تاريخ 8 من تشرين الأول/أكتوبر.

وتبين تنفيذ حزب الله لأكثر من 509 عمليات عسكرية طالت 58 موقعا وثكنة عسكرية إسرائيلية، 47 منها تمت بضربات صاروخية متعددة و35 منها نفذت بصواريخ البركان المدمرة، بالإضافة إلى تنفيذ 9 عميليات بالطيران المسير.. وما يزيد عن 209 مليون تمت بالصواريخ والأسلحة الموجهة، وأكثر من 130 عملية جرت بسلاح المدفعية والهاونات، فضلا عن تنفيذ العديد من عمليات القنص والسلاح المباشر والدفاع الجوي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..