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بعد ان نزف لمدة 5 ساعات.. مصور قناة الجزيرة ابو دقة يستشهد

بعد ان نزف لمدة 5 ساعات.. مصور قناة الجزيرة ابو دقة يستشهد
الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت قناة الجزيرة استشهاد مصورها سامر أبو دقة، الذي كان قد أصيب برفقة مراسلها وائل الدحدوح في وقت سابق، اليوم الجمعة.

وكانت قناة الجزيرة قالت إن الصحافيين أُصيبا اليوم الجمعة جراء صاروخ أطلقته طائرة مسيرة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت الجزيرة أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من نقل أبو دقة بسبب حصار الآليات العسكرية الإسرائيلية للمنطقة المستهدفة بالقصف الجوي حيث ظل ينزف لمدة 5 ساعات.

كما استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني أثناء محاولتهم إنقاذ الصحفي الشهيد سامر أبو دقة في خانيونس.

واشتهر مراسل الجزيرة وائل الدحدوح على وجه التحديد بين المشاهدين في الشرق الأوسط بعدما علم الشهر الماضي خلال بث حي مؤثر أن زوجته وابنه وحفيده استشهدوا جميعا في غارة جوية إسرائيلية.

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