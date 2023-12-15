شاهد بسبب حادثة مسجد جنين حاخام 'إسرائيل' الأكبر يتدخل..

العالم _ فلسطين

ووفق ما أفادت مصادر صهيونية، فإن "الجيش الاحتلال الإسرائيلي أخذ قرارا بالإيقاف الفوري عن النشاط العملياتي لعدد من الجنود اقتحموا المسجد المركزي بمخيم جنين ورددوا داخله تراتيل يهودية، وكتبوا على جدرانه "جئنا نأكل الحمص"،وذلك بعد تحقيق أولي في الحادث من قبل قادتهم، إلى حين صدور قرار في قضيتهم".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن "سلوك الجنود في مقاطع الفيديو خطير ويتعارض تماما مع قيم الجيش الاحتلال الإسرائيلي "حسب ما جاء في البيان"، وسيتم تأديب الجنود وفقا لذلك".

وعلى أثر الحادث، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزير الدفاع يوآف غالانت، وقال: "علينا أن ندين حقيقة قيام غالانت بإدخال السياسة إلى الجيش".

وأضاف بن غفير قائلا "إن غالانت يحمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على اتخاذ قرار مخز بإقالة المقاتلين الأبطال الذين خاطروا بحياتهم من أجلنا في العمليات في جنين. وهذا قرار مخزي، ويضر بمعنويات مقاتلينا" "حسب زعمه".

ونقل مصدر أمني قوله إنه "من العار أن العمل الفردي الذي قامت به مجموعة صغيرة لا يضر فقط بصورة الجيش الاحتلال الإسرائيلي فحسب، بل يصرف الانتباه أيضا عن الإنجازات المهمة للعملية في جنين" حسب ما قال".

وفي هذا السياق، بعث "الحاخام الأكبر لإسرائيل"، يتسحاق يوسف، رسالة إلى الحاخام الأكبر للجيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال كريم، بخصوص مسألة كيفية تصرف جنود الجيش الكيان عند دخول المساجد ومنازل الفلسطينيين.

وقال الحاخام يوسف، وفق "واينت"، فإنه "طالما ليست هناك حاجة للقتال، فلا ينبغي لأحد الاستفزاز أو النهب أو الإفساد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل الدينية".

وأضاف: "يجب أن نوضح لهؤلاء الجنود أنه لا يجوز المساس بالمشاعر الدينية لأتباع الديانات الأخرى لعدة أسباب أهمها أن اليهود أمة فاضلة " حسب ما قال " .

بدوره، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر على الحادث، وقال في مؤتمر صحافي "نحن قلقون بشأن هذه الصور.. هذا غير مناسب. لقد رأينا أن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد الجنود المشاركين، ونعتقد أن هذه إجراءات مناسبة".