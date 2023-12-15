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بيان سعودي إيراني صيني بشأن الحرب في غزة

بيان سعودي إيراني صيني بشأن الحرب في غزة
الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

دعا بيان مشترك صادر الجمعة عن السعودية وإيران والصين إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة.

العالم-فلسطين

كما دعا البيان الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية لإغاثة المدنيين بشكل مستدام، ومعارضة التهجير القسري للفلسطينيين.

وأبدى الأطراف الثلاثة قلقهم تجاه استمرار الأوضاع الجارية في قطاع غزة كتهديد للأمن والسلم في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.

كما أكد الأطراف الثلاثة على أن أي ترتيب حول مستقبل فلسطين يجب أن يجسد إرادة الشعب الفلسطيني وعلى دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره.

وصدر البيان في ختام الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الصينية الإيرانية في بكين.

وفي اليوم السبعين من الحرب في غزة، تواصل القوات الصهيونية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت في وقت سابق ارتفاع عدد الشهداء إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 450 منذ 7 أكتوبر الماضي.

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