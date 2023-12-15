شركتان دانماركية وأخرى ألمانية تعلقان مرور سفنهما عبر مضيق "باب المندب"

العالم-اليمن

وقالت الشركة في بيان: "في أعقاب الحادث الذي استهدف سفينة مايرسك جبل طارق، والهجوم الجديد ضد حاملة حاويات اليوم، طلبنا من كل سفن مايرسك في المنطقة التي يتوجب عليها عبور مضيق باب المندب، تعليق إبحارها حتى إشعار آخر".

وقررت شركة "هاباج لويد الألمانية" للشحن البحري، "تأجيل الإبحار لجميع سفنها عبر البحر الأحمر في الأيام الثلاثة المقبلة".

هذا وأعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في وقت سابق، أن القوات البحرية نفذت بطائرة مسيرة عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى فلسطين المحتلة . موضحا أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

ومع دخول الحرب على غزة يومها السبعين، تواصل قوات الاحتلال استهداف جميع أنحاء القطاع، فيما حذر المفوض العام "للأونروا"، فيليب لازاريني، من أن العديد من سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء.