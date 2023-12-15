الجيش الصهیوني بعد قتله ثلاثة رهائن بالخطأ: حدث مأساوي نتحمل مسؤوليته!

العالم-فلسطين

واعترف جيش الاحتلال بارتكاب "خطأ فادح"، مؤكدا "مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين عن طريق الخطأ خلال القتال في حي الشجاعية".

ووقع الحادث عندما "حددت قوات جيش الاحتلال عن طريق الخطأ أن الأسرى يمثلون تهديدا، مما أدى إلى إطلاق نار مميت".

وأصدر الجيش بيانا قال فيه: "خلال عمليات التفتيش في المنطقة التي وقع فيها الحادث، ظهرت شبهة حول هويات المتوفين، وتم نقل جثثهم إلى إسرائيل لفحصها، وبعد ذلك تم التأكد من أنهم كانوا ثلاثة رهائن إسرائيليين".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "عائلات الرهائن يخططون لبدء إضراب عن الطعام بسبب تقاعس الحكومة عن تأمين إطلاق سراح أحبائهم".

هذا ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء الجمعة، مشاهد جديدة لاستهداف جنود وآليات متوغلة في محاور خان يونس جنوب قطاع غزة.