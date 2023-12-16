ايران تطالب الامم المتحدة ومجلس الامن بإدانة هجوم سيستان وبلوشستان الارهابي

العالم - ايران

وكتب سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالته يوم الجمعة: مع الأسف العميق الفت انتباه الأمين العامة للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن إلى هجوم إرهابي مأساوي آخر وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم، 15 ديسمبر 2023، في إيران. وأسفرت الجريمة البشعة التي استهدفت مركز شرطة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان عن استشهاد 11 من رجال الشرطة الإيرانية وإصابة 8 آخرين. وعلى إثر هذا العمل المشين، أعلنت جماعة ما يسمى بـ"جيش العدل" الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

وأضاف كبير الدبلوماسيين الايرانيين في الأمم المتحدة في رسالته: إن جمهورية إيران الإسلامية تدين بشدة مثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة والوحشية، وتؤكد التزامها الثابت بضمان محاكمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد إيرواني: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطلب فورا من الأمين العام ومجلس الأمن إدانة هذا الهجوم صراحة وبأشد العبارات الممكنة. ويتماشى هذا الطلب مع الموقف الثابت والواضح للأمين العام وكذلك مع الممارسة المثبتة لمجلس الأمن، الذي اعترف وأعاد التأكيد باستمرار على الإرهاب باعتباره تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين من خلال القرارات الصادرة.

كما قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثابتة في التزامها بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وطلب السفير الإيراني في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تسجيل هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

كما أعلن ستيفن دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة بالتوقيت المحلي: لقد اطلعنا على التقارير حول الهجوم في إيران وسنصدر بيانًا بشأنه قريبًا.

دوجاريك ردا على سؤال مراسل "إرنا" هل سيدين الأمين العام للأمم المتحدة هذا الهجوم الإرهابي الذي وقع ليلة الخميس الجمعة؟ قال: أنتظر النص بخصوص هذا الهجوم وسنصدر بيانا صحفيا قريبا.

يذكر ان 12 عنصرا من قوى الامن الداخلي استشهدوا كما قتل عدد من الإرهابيين في هجوم الجماعة الإرهابية على مقر شرطة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران وتم القاء القبض على أحد هؤلاء الإرهابيين. وتم أعلن الحداد العام السبت في المحافظة.