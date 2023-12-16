مجازر الاحتلال الهمجية متواصلة والمقاومة تؤكد أن أيديها على الزناد

العالم- فلسطين



وقال أبو عبيدة: إنّ مجاهدينا يستبسلون ويخوضون معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ، لافتا إلى أنّهم “يقاتلون قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات”.



هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 18.987 شهيدا، وأكثر من 55 ألف جريح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.



وقالت الصحة في تقرير لها، الجمعة، إن 18,700 شهيد ارتقوا في قطاع غزة وفقا لجهاز الإحصاء المركزي، وجُرح أكثر من 51 ألفا، بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة 286 شهيدا، وجُرح 3.431 آخرون.



وأضافت أن الأغلبية العظمى من الشهداء، أي ما نسبته 70%، هم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.



وأشارت إلى أن نحو 300 من العاملين في القطاع الصحي استشهدوا، إضافة إلى 32 من طواقم الدفاع المدني، و86 صحفيا، و135 من طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".



وقالت الصحة، إن أكثر من 70 من العاملين في المجال الطبي، بمن فيهم مدير مستشفى كمال عدوان، شمال القطاع لا زالوا معتقلين في مكان مجهول.



وأعلنت الوزارة، عن نفاد التطعيمات في غزة، ما أدى إلى تداعيات صحية كارثية على الأطفال وانتشار الأمراض، خاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة، وتم توثيق 360 ألف حالة إصابة بالأمراض المعدية، علماً أن العدد الفعلي يعتقد أنه أعلى.



وذكرت أن مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة، لا يزال محاصرا من قبل قوات الاحتلال، وبحسب ما ورد، فإن 250 طبيبا ومريضا وأفرادا محاصرون داخل المستشفى.



وهنا بامكانكم متابعة أحدث التطورات و الاخبار بشان العدوان الاسرائيلي على غرة و رد المقاومة عليه لحظة بلحظة...



-الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة سيدة وشاب بعد اعتداء جيش الاحتلال عليهما خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس

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-اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا

-شهداء وعشرات الجرحى في قصف استهدف عدة منازل في حي المنارة جنوبي شرق خان يونس

- 8000 طفل استشهدوا في قطاع غزة، و68 آخرين بالضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

-شـهداء وإصابات في قصف الاحتلال محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا بدير البلح

- السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: ما يحدث في غـزة كارثة إنسانية تتم بالقــنابل والأموال الأمريكية

هيئة شؤون الأسرى: سلطات الاحتلال تشدد قبضتها على المعتقلين في سجن "النقب" ما جعل حياتهم "جحيماً لا يطاق"

هيئة شؤون الأسرى: إدارة سجون الاحتلال قطعت الكهرباء بشكل كلي عن المعتقلين وتتعمد قطع المياه ولا توفرها إلا لمدة 50 دقيقة فقط في اليوم

هيئة شؤون الأسرى: إدارة سجون الاحتلال سحبت المواد الغذائية وقلّصت وجبات الطعام إلى وجبتين إضافة لإغلاق الكانتينا "دكان لشراء الاحتياجات

-وسائل إعلام "إسرائيلية": تصاعد الضغط على المستوى السياسي للعودة إلى المفاوضات على خلفية القلق على سلامة الأسرى المتبقين في غزة.

جيش الاحتلال يطلق قنابل فوسفورية على عدة مناطق في غزة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عدداً كبيراً من قنابل الفوسفور على مناطق الشجاعية وحيي الدرج والتفاح في مدينة غزة.



الاحتلال يعلن قتله 3 من أسراه في الشجاعية بـ"طريق الخطأ"

الى ذلك اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بقتله 3 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وذلك خلال المعارك الدائرة في حي الشجاعية بقطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري، مقتل الأسرى الثلاثة اليوم عن "طريق الخطأ وبعد الاشتباه بهم خلال المعارك في حي الشجاعية".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "أثناء القتال في الشجاعية، قوة من الجيش قامت بتشخيص خطأً ثلاثة مختطفين إسرائيليين باعتبارهم تهديدًا، حيث أطلقت القوة النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتلهم.

وهذا أبرز ما حدث يوم أمس في اليوم الـ70 من العدوان الاسرائيلي على غزة...

حوالي 19 ألف شهيد و50 ألف مصاب منذ بدء العدوان على غزة.

"الجزيرة" تعلن استشهاد مصورها في غزة سامر أبو دقّة.

3 شهداء من الدفاع المدني حاولوا إنقاذ الصحافي سامر أبو دقّة.

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"أبو عبيدة": لا تزال أيدينا على الزناد.

صفارات الإنذار التي دوت في القدس هي الأولى منذ شهر ونصف.

استمرار انقطاع الاتصالات بشكل شبه كامل في القطاع لليوم الثاني.

القسام تستهدف غرفة قيادة الاحتلال في جحر الديك وسط القطاع.

إصابة الصحافي وائل الدحدوح باستهداف في خانيونس.

"القسام" تعلن عن قتل وجرح جنود بجيش الاحتلال في جحر الديك.

مسؤول أمني إسرائيلي: الحرب ستستمر عدة أشهر.





