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نتنياهو يذرف دموع التماسيح بعد مقتل 3 إسرائيليين على يد قواته

نتنياهو يذرف دموع التماسيح بعد مقتل 3 إسرائيليين على يد قواته
السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

وصف رئيس وزراء کیان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقتل 3 محتجزين بقطاع غزة نيران جيش بلادهم بأنها "مأسأة تفوق الاحتمال".

العالم - الإحتلال

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تدوينة بحسابه على منصة "إكس" مساء يوم أمس، تغريدة بشأن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين إثر نيران جيشه المحتل،كتب فيها،"مأسأة تفوق الاحتمال وستكون [إسرائيل] بأكملها في حداد هذا المساء. قلبي مع العائلات الحزينة في أوقاتها الصعبة، وإنني أحني رأسي بحزن عميق وأحزن لسقوط ثلاثة من أبنائنا الأعزاء الذين تم إختطافهم".

وتابع نتنياهو: "حتى في هذه الأمسية الصعبة، سنضمد جراحنا ونتعلم الدروس ونواصل بذل جهد كبير لإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم سالمين".

من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت: "في هذا الوقت العصيب، قلبي وعقلي مع عائلات المختطفين الثلاثة الذين قُتلوا بطريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

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