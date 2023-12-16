سوليفان يبيع الوهم للعرب + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث"قال علي الجريري إنه وبمجيء المبعوث الأميركي سوليفان لم يصبح الموقف الأميركي واضحاً، حيث كان وما زال وسيبقى ذلك الموقف واضحا، مبيناً: طوال هذه الفترة التاريخية الطويلة جدا من اصطفافه إلى جانب المحتل هو لم يكن نزيهاً حتى في قضية المفاوضات.

وأوضح أن: الولايات المتحدة طيلة حياتها لم تكن واضحة وهي تبيع الوهم للعرب وما زالت، حيث جاء سوليفان بلسانين الإول يقول لإسرائيل نحن معكم ونحن أصحاب قرار مشترك في الحرب.. واستمروا في الحرب.

وأضاف: من الجهة الثانية يبيع العرب الوهم، بأننا نحن مع الإنسانية، ومع تزويد غزة بالمواد، وتجنب قتل المدنيين.. حيث ضاعف الاحتلال قصف المدنيين مع زيارة سوليفان.

وشدد على أن سوليفان لم يقدم شيء، بل أعطى الضوء الأخضر مرة أخرى على الاستمرار في هذه الجرائم وهو مشارك فيها.

وقال إن: المعركة واضحة جدا لدى أميركا وإسرائيل، إنهم يتحدثون عن مرحلة الوجود الثانية، أميركا تسعى دبلوماسيا مع تغيير شيء في السلطة الفلسطينية، كي تكون لاحقا بشكل أو بآخر أن تحكم في غزة، لكن لا يمكن لا للسطلة الفلسطينية ولا أي جهة أخرى أن تتجاهل المقاومة الفلسطينية في غزة.

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