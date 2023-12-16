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العين الإسرائيلية..

الضربات القاتلة التي يتلقاها جيش الاحتلال في المعارك مع المقاومين

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

تتطرق هذة الحلقة من برنامج العين الإسرائيلية إلى إقرار الإعلام العبري بالهزائم العسكرية التي يمنى بها جيش الاحتلال في قطاع غزة جراء ضربات المحكمة التي توجهها المقاومة الفلسطينية.

العالم العين الإسرائيلية

ودفعت هذه الهزائم الرئيس الأميركي إلى الكشف عن اختلاف مع نتنياهو حول العدوان، فضلا عن جبهة حزب الله التي بات يمتلك فيها زمام المبادرة.. فيما جبهة اليمن البحرية تحاصر الكيان اقتصاديا.

وحول هذه الموضوعات تستضيف هذه الحلقة من البرنامج المتابع للشأن الإسرائيلي فتحي كليب.

وكان اليوم الأصعب كما وصفه الكيان على الجيش الاحتلال منذ العدوان البري على قطاع غزة حيث اعترف بمقتل 10 جنود في كمين محكم نصبه المقاومون الفلسطينيون في حي الشجاعية.

الضربات القاتلة التي يتلقاها جيش الاحتلال في المعارك مع المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة باتت الشغل الشاغل للمعلقين في وسائل الإعلام العبري.. كما ضجت مواقع التواصل الإسرائيلية بالحديث عن كمائن المقاومة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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