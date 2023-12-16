جرائم الاحتلال بحق المدارس ليس لها مثيل في القرن الأخير

العالم - خاص بالعالم

وقال شاوردي في حديث لبرنامج صباح جديد علی شاشة قناة العالم الاخبارية: في جميع الحروب الاخيرة منذ مئة عام لم ترتكب جرائم تضاهي الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة.

وأضاف ان استهداف المدنيين جريمة ارتكبتها بعض الدول في بعض الحروب، لكن لم تكن هناك دولة تستهدف المستشفيات او المدارس فالجميع يعلم ان استهدافهما خط أحمر وفقاً للقانون الدولي.

وشدد علی ان المشكلة الكبيرة انه لاأحد يحاسب كيان الاحتلال علی الجرائم التي يرتكبها في غزة وحتی الامم المتحدة لاتردع هذه الكيان اما الولايات المتحدة والدول الغربية فتدعمه في ارتكاب جرائمه.

وأكد شاوردي ان دعم كيان الاحتلال في جرائمه بغزة أسقط اقنعة الدول الغربية التي كانت تتغنی بحقوق الانسان وحقوق الطفل وما شابه ذلك من مفاهيم.

وانتقد المؤسسات الدولية الاسلامية والعربية التي لم تحرك ساكناً لانقاذ الطفولة والمدارس في غزة مؤكداً ان النظام التعليمي في غزة كان منهاراً حتی قبل العدوان الاسرائيلي واليوم أصبحت الأزمة كبيرة جداً.

وبيّن ان المدنيين النازحين في غزة، رأوا في المدارس ملجأ من الموت وكانوا يتصورون ان الاحتلال لن يقصف المدارس امتثالاً للقانون الدولي لكن الاحتلال تعمد قصف المدارس والمستشفيات بمن فيها بتهور.

وأوضح شاوردي ان الاحتلال زعم وجود انفاق تحت المستشفيات والمدارس تعود لحماس، لكن الحقائق أثبتت زيف هذه المزاعم وبيّنت ان هذه الاكاذيب تأتي للتغطية علی جرائم الاحتلال الوحشية بحق الطفولة.