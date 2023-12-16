'اسرائيل' ترضخ لاستئناف مفاوضات تبادل الأسری +فيديو

العالم - الاحتلال

بعد فشل الجيش الاسرائيلي في تحرير اسراه بغزة واعترافه بقتله ثلاثة منهم عن طريق الخطأ وفي ظل صمود المقاومة، حكومة الاحتلال تبدي استعدادها لاستئناف مفاوضات تبادل الاسرى بوساطة قطرية بعد كانت قد رفضت الاسبوع الماضي دراسة اقتراح صفقة جديدة مع حماس بهذا الشأن.

موقع اكسيوس الاميركي نقل عن مصدرين قولهما إن من المتوقع ان يلتقي رئيس الموساد دافيد برنياع برئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أوروبا نهاية الأسبوع الجاري لاستئناف المفاوضات ليكون الاول بعد انهيار الهدنة قبل نحو اسبوعين.

وبحسب اكسيوس فقد تحدث احد المصدرين عن ان الصفقة الجديدة دوافعها انسانية وقد تشمل إطلاق سراح الاسرى من كبار السن وذوي الحالات الطبية الخطيرة. فيما قال مصدر في كيان الاحتلال للموقع ان الحكومة الاسرائيلية مستعدة لمناقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح النساء المتبقيات وذلك مقابل هدنة تدوم لأكثر من يوم.

رضوح حكومة الاحتلال يأتي في وقت يسود يتصاعد الغضب في الداخل الاسرائيلي على نتنياهو لإبرام صفقة خاصة بعد اعلان الجيش الاسرائيلي قتله ثلاثة من اسراه في غزة عن طريق الخطأ ليرتفع عدد قتلى اسرى الاحتلال الى اثنين وعشرين من اصل نحو مئتين وخمسين شخصاً.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري:"خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث محتجزين إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا. أشعر بالندم العميق على الحادث المأساوي".

وفي وقت اعلن جيش الاحتلال انه يتحمل المسؤولية وانه فتح تحقيقاً في حادث القتل وصف نتنياهو ما حصل بمأساة لا تحتمل، وقال ان "اسرائيل" حزينة.

غير ان الوضع كان مختلفاً عند عائلات الاسرى الإسرائيليين في غزة. حيث تظاهروا قبالة مقر وزارة الحرب والمقر العسكري لجيش الاحتلال في تل أبيب ورفعوا شعارات تطالب بمنح الأولوية لإعادة ذوويهم واستقالة رئيس الحكومة.