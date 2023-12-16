الاحتلال يمارس سياسة اقتحام البيوت وارعاب المدنيين في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

بالتزامن مع استمرار قصفه الوحشي على قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على مختلف مناطق الضفة الغربية، تتمثل في الاقتحامات الليلية وحملات الدهم والاعتقال وترهيب المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس، ومخيم بلاطة شرقها. وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، بالتزامن مع اقتحام مخيم بلاطة برفقة جرافة عسكرية، ومحاصرته من كافة الجهات ونشر القناصة في البنايات العالية المحيطة بالمخيم، ومداهمة عدد من المنازل وقامت بتفتيشها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على سيدة ورجل، وجرى نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

من جهة أخرى، أصيب فلسطينييناً برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العين بنابلس.

وفي جنوب نابلس أيضا، قامت قوات الاحتلال بهدم وتفجير منزلين لعائلات أسرى في قرية عوريف، بتهمة تقديم المساعدة لمنفذي عملية أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين.

إلى ذلك اقتحم جيش الاحتلال مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا في الضفة الغربية.

وفي جنين، أسفرت عملية الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في مخيم جنين والتي استمرت لثلاثة أيام، عن استشهاد اثني عشر فلسطينيا وعشرات الإصابات وتدمير لمئات المنازل وقصف العشرات منها. كما اعتقلت القوات المقتحمة للمخيم مئات المواطنين وحققت معهم ميدانيا، فيما أبقت على سبعين فلسطينيا ضمن الاعتقال.

من جهة أخرى، اعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين بالقدس، وتم ايقاف عدد من ضباط الشرطة الإسرائيلية لضربهم مصوراً فلسطينياً يعمل في وكالة أنباء 'الأناضول' التركية في القدس.

وأظهرت لقطات فيديو المصور الصحفي 'مصطفى الخروف' في تبادل لفظي مع شرطة الاحتلال قبل أن يضرب جندي 'الخروف' عدة مرات، ويعتدى عليه برمي البندقية على وجهه.