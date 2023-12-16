القوات المسلحة اليمنية تصدر بيانا مهما..وهذا ما جاء فيه

العالم-اليمن

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن سلاح الجو المسير في القوات المسلحة نفذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة.



وأشار إلى أن العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء الشعب اليمني العظيم وأبناء الأمة.



وأكد العميد سريع استمرار القوات المسلحة اليمنية في عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على الصامدين في قطاع غزة.



فيما يلي نص البيان:



قال تعالى ({ وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدق الله العظيم



انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا.



نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة.



إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة.



كما تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعماً وإسناداً لمقاومته الحرة.



صنعاء 3 جمادى الآخرة 1445 هجرية



الموافق للـ16 من ديسمبر 2023م



صادر عن القوات المسلحة اليمنية.