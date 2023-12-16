المقاومة الفلسطينية تستمر بدک الاحتلال للشهر الثالث

العالم - فلسطين

كتائب القسام والمقاومة مازالت توجه الضربات المؤلمة لجيش الاحتلال الاسرائيلي وتتوزع المواجهات في الشهر الثالث من العدوان في عدة مناطق من غزة أّبرزها مخيم جباليا شمال القطاع حيث تدور اشتباکات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في منطقة تل الزعتر. کما استهدف مجاهدو القسام آليات وجنود الاحتلال المتوغلة في منطقة الشيخ رضوان شمالي غربي مدينة غزة وسط قصف مدفعي مكثف، ودارت ايضاً مواجهات في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاعِ غزة.

المتحدث باسمِ كتائبِ القسام ابو عبيدة اكد تدمير مئةِ آلية لقواتِ الاحتلال خلال الايام خمسة وقال أنّ جيش العدو يستخدم المرتزقة في عملياته داعياً الشعب الفلسطيني الى الانتفاضة والثورة في الضفة والقدس واحرار الامة الى تصعيدِ الفعل الميداني.

وقال ابوعبيدة:"ان التحام مجاهدينا مع قوات العدو، کشف کم هو جيش واهن وجبان ولايعرف شيئاً عن الاخلاق ولايعتمد علی مقاتليه بل علی تکنولوجيا وأدوات صماء وعندما تحين لحظة الحقيقة والمواجهة تجدهم يهربون ويصرخون ويستغيثون کالاطفال".

وأعلنت 'كتائب القسام' استهداف غرفة القيادة الميدانية للاحتلال في منطقة جحر الديك، وسط قطاع غزة، بمنظومة الصواريخ 'رجوم' قصيرة المدى وقذائف الهاون من العيار الثقيل. كما قصفت القدس المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وقالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إنها 'المرة الأولى منذ شهر ونصف التي تدوي فيها صفارات الإنذار بمدينة القدس.

كما دوت صفارات الإنذار في سديروت بغلاف غزة.

من جهتها قالت سرايا القدس إن مقاتليها رصدوا قوة صهيونية راجلة في محيط إسناد صوفا، وقصفوها بوابل من قذائف الهاون. وأكدت استهداف ثلاث آليات عسكرية بقذائف 'التاندوم' والإجهاز على جنديين من قناصة العدو يتحصنان داخل أحد المنازل.