اغلاق شوارع رئيسية في أميركا فما.. علاقة غزة؟

العالم - الأميركيتان

وطالب المتظاهرون بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة كما تسببت في إيقاف حركة المرور في محاور رئيسية بعدة مدن أمريكية، حيث أغلق المحتجون الشوارع الرئيسية بـ"السلاسل البشرية"خاصة وقت مغادرة الموظفين أعمالهم.

ففي وسط مدينة بوسطن عاصمة ولاية ماساتشوست، تسببت الاحتجاجات في شل حركة المرور بشكل كامل، ودعا المتظاهرون إلى وقف إطلاق النار في غزة

كذلك، تسبب عشرات من الناشطين، ومنهم يهود، في شلل مروري كبير خلال اعتصامهم فوق جسر واشنطن بمدينة شيكاغو.

وسعى المحتجون إلى تعطيل الحياة العامة للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى لفت الأنظار إلى المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون، وللتنديد بدعم البيت الأبيض لكيان العدو الصهيوني.

في السياق ذاته، نظمت جماعة يهودية احتجاجات في ثمان مدن أمريكية بالتزامن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وعطلت الاحتجاجات حركة المرور في ساعة الذروة في شوارع وجسور مزدحمة في واشنطن وفيلادلفيا.

ففي واشنطن، قالت جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام": إن نحو 90 متظاهرا أغلقوا الجسر المؤدي إلى جادة نيويورك في الجزء الشمال الغرب من العاصمة.

وأفادت الشرطة بأن المظاهرة أغلقت تقاطع جادة نيويورك وشارع نورث كابيتول، ودعت الأفراد إلى استخدام طرق بديلة.

وقالت الجماعة على منصة إكس "في الليلة الثامنة من ما يسمى بعيد "الحانوكا" ثمان مدن وثمانية جسور.. نحن هنا نتجمع في أنحاء البلاد بأعداد كبيرة ومتزايدة لكي نقول كفى".

كما خرجت مظاهرات في أتلانتا ومينيابوليس وسياتل وبورتلاند بولاية أوريغون.

وفي وقت سابق، كانوا نشطاء مناهضون للحرب، قد أغلقوا حركة المرور على طريق سريع مزدحم في لوس أنجلوس خلال ساعة الذروة الصباحية، في حين نظم بعض الموظفين في إدارة الرئيس جو بايدن وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار.