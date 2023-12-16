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مطالبات بطرد سفراء الدول الداعمة للاحتلال من دول المغرب العربي

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

تلقي تداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة بظلالها على المشهد في دول المغرب العربي منذ اكثر من 10 اسابيع حيث تتواصل موجات التضامن في هذه البلدان بالتزامن مع مساعي اسقاط التطبيع ومحاسبة الاحتلال وطرد سفراء الدول الداعمة له.

العالم - المغاربية

تصعيد متواصل في الشارع المغربي لاسقاط التطبيع مع كيان الاحتلال واتسعاع دائرة الاحتجاجات الغاضبة.

احتجاجات يومية امام مقر السفارة الامريكية في نواكشوط للمطالبة بطرد السفير تنديدا بدعم بلاده للكيان الصهيوني.

مطالبات شعبية في تونس بطرد السفير الامريكي وحمالات المقاطعة تحقق نجاحا غير مسبوق.

تواصل الفعاليات الجزائرية المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته وعزوف كبير عن سلع الشركات الداعمة للاحتلال.

استمرار موجة التضامن في ليبيا وقافلة مساعدات طبية من طرابلس الى غزة دعما لصمود الفلسطينيين.

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