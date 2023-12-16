مراسل العالم يكشف اول اجراء لقادة الاحتلال بعد قتله أسراه في غزة +فيديو

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا انه تم اغلاق محاور تل ابيب وتحديدا محور كبلان الذي حاول المتظاهرون اغلاقه حتى تدخلت شرطة الاحتلال، مشيرا الى ان الساعات القادمة قد تشهد تصاعد بالاحتجاجات الاسرائيلية خاصة بعد فشل المستوى السياسي والامني بتحقيق الهدف الذي كان يتحدثه عنه باطلاق سراح المحتجزين لذلك صعد من عدوانه بشكل كبير جدا بعد انقضاء الهدنة.

وتابع مراسلنا ان لخطورة الوضع فيما يتعلق بالاسرى وما بعد مقتل 3 من الاسرى والذي وصفه رئيس وزراء كيان الاحتلال بانه مأساوي، يعقد الان اجتماع لوزير الحرب غالانت مع قادة اركان جيش الاحتلال الاسرائيلي ورئيس الموساد والشباك في مقر وزارة جيش الاحتلال في تل ابيب.

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