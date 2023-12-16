السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم يكشف اول اجراء لقادة الاحتلال بعد قتله أسراه في غزة +فيديو

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم انه خرجت تظاهرات عفوية في مختلف ارجاء تل ابيب ومحيط وزارة الحرب وقيادة الجيش الاحتلال عقب اعلان الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بقتل جنوده 3 من اسراه العسكريين لدى قطاع غزة.

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا انه تم اغلاق محاور تل ابيب وتحديدا محور كبلان الذي حاول المتظاهرون اغلاقه حتى تدخلت شرطة الاحتلال، مشيرا الى ان الساعات القادمة قد تشهد تصاعد بالاحتجاجات الاسرائيلية خاصة بعد فشل المستوى السياسي والامني بتحقيق الهدف الذي كان يتحدثه عنه باطلاق سراح المحتجزين لذلك صعد من عدوانه بشكل كبير جدا بعد انقضاء الهدنة.

وتابع مراسلنا ان لخطورة الوضع فيما يتعلق بالاسرى وما بعد مقتل 3 من الاسرى والذي وصفه رئيس وزراء كيان الاحتلال بانه مأساوي، يعقد الان اجتماع لوزير الحرب غالانت مع قادة اركان جيش الاحتلال الاسرائيلي ورئيس الموساد والشباك في مقر وزارة جيش الاحتلال في تل ابيب.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

كاميرا العالم ترصد الغارات الصهيونية على بلدات وقرى جنوب لبنان

اغلاق شوارع رئيسية في أميركا.. فما علاقة غزة؟

ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 19088 والمقاومة تستمر معارك بطولية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف